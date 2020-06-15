Sağlık Hizmetleri Başkanı'ndan maske takmayanlara tepki

<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da son dönemlerde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin, sosyal medya hesabından maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi. Şahin, ''Maskeyi ağzında değil de arka cebinde taşırsan vaka niye artıyor diye sormayacaksın. Eğitimlisi eğitimsizi, zengini fakiri, hepsinin kafa aynı. Sayenizde vaka sayısı 1459. Sağlık personelleri bu şuursuzlara hakkını helal etmiyor bilesiniz'' mesajını paylaştı. <br>Kentte özellikle Ramazan Bayramı'nın ardından koronavirüs sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından dışarıda maske takılması zorunlu hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin ise, sosyal medya hesabından maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Maskeyi ağzında değil de arka cebinde taşırsan vaka niye artıyor diye sormayacaksın. Eğitimlisi eğitimsizi, zengini fakiri, hepsinin kafa aynı. Sayenizde vaka sayısı 1459. Sağlık personelleri bu şuursuzlara hakkını helal etmiyor bilesiniz. Hadi kendinize saygınız yok, onu anladık. Bari aylardır bu virüsü çocuğuna, eşine, anasına, babasına bulaştırma uğruna cansiperane çalışan sağlık personeline saygınız olsun. Toplu şekilde iftar yaptınız, bayramlaştınız, nişan yaptınız, doğum günü yaptınız. Artık yetmez mi!!!" mesajını paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN <br>2020-06-15 14:08:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.