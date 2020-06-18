Sedyedeki yaralıyı yumruklayan kardeşler adliyeye sevk edildi (2)

<br>2 KARDEŞ, SERBEST BIRAKILDI <br>Karaman'da 'yan baktığı' gerekçesiyle bıçakladıkları Osman B.'ye, götürüldüğü hastanede, sedyede taşındığı sırada yumrukla saldıran kardeşler İsmet G. (25) ve Murat G.(32), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN <br>2020-06-17 23:46:22<br>
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