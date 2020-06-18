Karaman Belediyesi ikinci organize sanayi yolunu asfaltlıyor

Karaman Belediyesinin şehir genelinde yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’ne giden ikinci yolda asfalt ve yol iyileştirme çalışmasına başladı. Ağır tonajlı araçların geçmesi ve hava şartlarına bağlı olarak yıpranan 5 kilometre uzunluğundaki yol, yapılacak olan asfalt ile daha kullanışlı hale gelecek. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “İkinci organize sanayi yolu yoğun olarak kullanılan bir hat olduğu için buranın asfaltlanmasıyla ilgili çok yoğun talepler vardı. Şehrin kanayan yaralarından birisi olan bu yolun hem iyileştirilmesi hem de asfaltlanmasıyla ilgili bir düzenleme planı yaptık. Ekiplerimiz çalışmalara başladı. Çözüm odaklı belediyecilik ilkesiyle hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmeye ve şehrimizin ihtiyacı doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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