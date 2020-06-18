Korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin saldırısına uğradığı anlar kamerada (2)

<br>7 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI <br>Karaman'da adliye önündeki kavşakta, yeşil ışık yanınca hareket etmeleri için korna çalan kamyonet sürücüsü Caner D.'ye (25), pala, bıçak, demir ve tahta sopayla saldırıda bulunan otomobilden inen 7 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 7 kişi hakkında başlatılan yasal işlemin de sürdüğü belirtildi. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Caner D.'nin ise yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN <br>2020-06-18 15:02:16<br>
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