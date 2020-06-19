Karaman'da sağanak etkili oldu

<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, yaklaşık 20 dakika süren sağanak nedeniyle bazı bölgelerdeki caddeler su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. <br>Kentte saat 17.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle bazı bölgelerdeki caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri de suların tahliyesi için seferber olurken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN <br>2020-06-19 19:44:23<br>

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