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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kalaycı, Bahçelievler Mahallesindeki çalışmaları inceledi

İHA

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Bahçelievler Mahallesinde yürütülen doğalgaz ve yol yapım çalışmalarını inceledi.

Başkan Kalaycı, Bahçelievler Mahallesindeki çalışmaları inceledi

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Bahçelievler Mahallesinde yürütülen doğalgaz ve yol yapım çalışmalarını inceledi.
Karaman Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesindeki 2. Organize Sanayi yolunda başlatılan yol iyileştirme ve asfaltlama çalışması devam ediyor. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde inceledi. Önce Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin en çok istediği hizmetlerden biri olan doğalgaz altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Kalaycı, daha sonra ikinci organize sanayi yolunda sıcak asfalt çalışmasının başladığı alanı gezdi. Tüm çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Kalaycı, Bahçelievler Mahallesi’ndeki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Kalaycı, çalışmaların Karaman’a hayırlı olmasını dileyerek, “Allah’ın izniyle hiçbir mahallemizi ayırt etmeden bugüne kadar yaptığımız hizmetlerden daha fazlasını yaparak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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