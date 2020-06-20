Karaman'da LGS sınavına koronavirüs tedbiri

<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yapılan merkezi sınava öğrenciler, koronavirüs tedbirleriyle girdi.<br>Karaman'da sınava girecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre okul bahçesine alındı. Okul bahçesine girişte ellerini dezenfektanla temizleyen öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre sıraya girdi. Öğrenciler maskelerini çıkarıp, yeni maskeler taktı.<br>Okul önünde ise öğrenci velileri çocuklarının heyecanını paylaştı. Bazı veliler çocuklarının sınava girişini sosyal medyada canlı yayınlarken bazı velilerde Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN<br>2020-06-20 12:16:09<br>
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