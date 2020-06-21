Karaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlardan birisi iş yerinin cam çerçevesine çarparak dururken, olay yerinden uzaklaşan diğer araç ise düşürdüğü plakasından yola çıkılarak 200 metre ilerideki bir sokakta terk edilmiş halde bulundu.

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlardan birisi iş yerinin cam çerçevesine çarparak dururken, olay yerinden uzaklaşan diğer araç ise düşürdüğü plakasından yola çıkılarak 200 metre ilerideki bir sokakta terk edilmiş halde bulundu.
Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Külhan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.B. yönetimindeki 07 GLH 37 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 DK 986 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 GLH 37 plakalı otomobil kaldırımdaki trafik ışığını yıkıp bir işyerinin cam çerçevesine çarparak durabildi. Kazada, araç şoförü ile yanında yolcu olarak bulunan A.N. (22) yaralandı. Kazadan sonra 70 DK 986 plakalı otomobil plakasıyla birlikte ön tamponunu olay yerinde düşürerek uzaklaştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kazadan sonra uzaklaşan diğer otomobili, olay yerinde düşürdüğü plakasından yola çıkarak 200 metre ilerideki bir sokak içerisinde terk edilmiş halde buldu. Otomobil yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da LGS sınavına koronavirüs tedbiri
YEREL HABERLER Karaman'da LGS sınavına koronavirüs tedbiri
Başkan Kalaycı, Bahçelievler Mahallesindeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kalaycı, Bahçelievler Mahallesindeki ...
Karaman Belediyesi sanayi yolunu asfaltladı
YEREL HABERLER Karaman Belediyesi sanayi yolunu asfaltladı
Karaman'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Karaman'da sağanak etkili oldu
Karaman Valisi Işık, göreve başladı
YEREL HABERLER Karaman Valisi Işık, göreve başladı
Karaman Valisi Işık görevine başladı
YEREL HABERLER Karaman Valisi Işık görevine başladı
Bu kirazlar bir yıl önce dalında satılıyor Karaman'da hasadı başlayan kirazda 20 bin ton rekolte bekleniyor Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Karaman’da üretilen kirazlar, 1 yıl önceden satılıyor”
YEREL HABERLER Bu kirazlar bir yıl önce dalında satılıyor Karaman'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X