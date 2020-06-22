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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi (2)

DHA

POSTACILAR PROTESTO ETTİ  Karaman'da, Birlik HaberSen üyeleri, PTT hizmet binası önünde bir araya gelerek, posta dağıtımı sırasında Onur Kızıl'ın, köpek yüzünden çıkan tartışmada Sezai Ç. tarafından kulağının ısırılarak koparılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Birlik HaberSen Karaman Şube Başkanı Mustafa Şentürk, postacıların özellikle pandemi döneminde maske  ve 65 yaş üstü vatandaşlara maaş dağıtımı yaptığına dikkat çekerek, şunları söyledi: ''PTT çalışanlarına yönelik yapılan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Hafta içi şubede, hafta sonu Merkez Müdürlüğü'nde görev yapan arkadaşımız Onur...

Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi (2)

<br>POSTACILAR PROTESTO ETTİ <br>Karaman'da, Birlik HaberSen üyeleri, PTT hizmet binası önünde bir araya gelerek, posta dağıtımı sırasında Onur Kızıl'ın, köpek yüzünden çıkan tartışmada Sezai Ç. tarafından kulağının ısırılarak koparılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Birlik HaberSen Karaman Şube Başkanı Mustafa Şentürk, postacıların özellikle pandemi döneminde maske  ve 65 yaş üstü vatandaşlara maaş dağıtımı yaptığına dikkat çekerek, şunları söyledi:<br>''PTT çalışanlarına yönelik yapılan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Hafta içi şubede, hafta sonu Merkez Müdürlüğü'nde görev yapan arkadaşımız Onur Kızıl görevini canla başla kurallara uygun yapmak isterken, geçen cumartesi günü maalesef darbedilmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde çoğu memurumuz dönüşümlü çalışırken, postacılarımız daha yoğun bir şekilde, yaz kış demeden, kapı kapı dolaşarak, hiç yüksünmeden gözlediğimiz haberleri ayağımıza kadar getiren cefalı bir mesleğin neferlerdir. Bu tutum böyle devam ettikçe, bu olay ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır.  Birlik HaberSen olarak arkadaşımızın uğradığı insanlık dışı saldırıya sessiz kalmayıp, bu gidişata artık 'dur' diyoruz. Bu yaşanan olayın yasal takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu süreçte her türlü platformda arkadaşımızın yanında olacağız ve hakkını arayacağız."Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)<br> DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN <br>2020-06-22 11:27:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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