Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi (3)

<br>BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI<br>Karaman'da köpek yüzünden çıkan tartışmada postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağını ısırarak, kopardığı iddiasıyla dün sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakılan Sezai Çelik (19), Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Çelik, Karaman Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'duyularından ve organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine koyuldu. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN <br>2020-06-22 15:33:32<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.