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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

DHA

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Mustafa G., aralarında  husumet bulunan tartıştığı Mutlu T. (39) ve  Bülent T. 'yi (39) tabancayla ateş ederek yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma kaçan Mustafa G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.  <br>Olay, saat 00.40 sıralarında  Dereköy Yunus Mezrası'nda meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Mustafa G. ve Mutlu T., belirlenemeyen nedenle telefonda tartıştı. Taraflar, Yunus Mezrası'nda buluşmak için randevulaşıp, telefonu kapattı. Mutlu T., arkadaşı Bülent T. ve Levent A.'yı da yanına alıp buluşma noktasına gitti. Mustafa G. ve Mutlu T. burada da tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa G., tabancayla Mutlu T. ve Bülent T.'nin üzerine ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden 3'ü Bülent T.'nin, 1'i de Mutlu T.'nin vücuduna isabet etti. İki kişi kanlar içinde yere yağılırken saldırgan Mustafa G. de olay yerinden hızla uzaklaştı. Levent A. da yaralı arkadaşları Mutlu T.ve Bülent T.'yi otomobille Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. <br>Hastanede ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Jandarma şüpheli Mustafa G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN<br>2020-06-24 02:14:22<br>

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