Karaman’da lavanta ekimi artıyor Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş: “Lavanta, mısıra karşı alternatif bir üründür” Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Kıraç toprakların mor bereketi lavantanın üretimi hızla artıyor”

Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman’da, su tüketimi az olan ve mısıra alternatif olarak görülen lavanta, çiftçilerin şimdiden gözdesi haline gelmeye başladı.

Karaman'da lavanta ekimi hızla artmaya başladı. Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerden birisi olan Karama'nda, su tüketimi az olan lavanta mısırın en büyük alternatifi durumunda. Şimdiden çiftçilerin gözdesi haline gelen lavanda bu yıl 200 dekar alanda ekimi yapıldı. Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bir üretici tarafından merkeze bağlı Göztepe köyünde 40 dekarlık araziye ekilen lavanta tarlasında incelemelerde bulundu.



“Lavanta, mısıra karşı alternatif bir ürün”

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, lavantanın mısıra karşı alternatif bir ürün olduğunu söyledi. Lavantanın son yıllarda uçucu yağ bakımından yetiştiriciliği yaygınlaşmaya başlayan bir ürün olduğunu belirten Şahinbaş, “Lavantanın çiçek açma dönemi Haziran ve Temmuz dönemidir. Ayrıca lavanta her zaman yeşil kalabilen bir bitkidir. İlimizde de sulu tarım yaygın yapılmaktadır. Mısır ekimi de yaygın bir şekilde yapılmakta. Bu alanlarımızın su tüketimi ise fazla olduğu için bu alanlarımızdan bizim biraz daha kısıtlamaya gitmemiz lazım. Geliri daha yüksek mısır yetiştiriciliğine mısır gelirine daha yatkın ürünlere dönmemiz lazım. Lavanta da bu açıdan su tüketimi olmayan daha çok kıraç arazilerde ve eğimli meyilli arazilerde yetişebilen bir bitki. Bu açıdan da bizim mısıra alternatif olarak bu alanlarda çiftçilerimizi lavanta ekimine yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü dünyada ve Türkiye’de bir yağ açığı var. Ekonomik anlamda da belirli bir açık var bu alanda. Bizim de bu yönde gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bundan sonra da müsait alanlarımızda lavanta yetiştiriciliğini geliştirmeyi planlıyoruz. Tarlasına lavanta eken bu üreticimizi kutluyorum. Bizde her türlü desteği kendisine vermeye hazırız” dedi.



“Kıraç toprakların mor bereketi lavantanın üretimi hızla artıyor”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram’da, tüm Türkiye’de olduğu gibi kıraç toprakların mor bereketi olan lavanta üretiminin hızla arttığını belirtti. 2019 yılında sadece Türkiye’de 25 bin dekar alanda üretimi yapılan lavantanın her geçen yıl ekiminin artmaya başladığını söyleyen Bayram, “Karaman’da da Ziraat Odamız tarafından yapılan çalışmalarla lavanta üretimini teşvik etme amaçlı konferanslar ve seminerler verdik. Bununla birlikte bu bahçe gibi birçok bahçemiz kurulmaya başlandı. Yaptığımız çalışmalarla İl Özel İdaremiz yaklaşık 135 dekar alanda ekim yapılacak şekilde üreticiye fide dağıtımı yaptı. Yani 202 bin fide dağıtımı yapıldı. Bunlar yüzde 75 hibeliydi. Üreticilerimiz lavantayla ilgili çalışma yapmasının en büyük geneldeki sorunu su sorunudur. Karaman, yağışı az alan bir ilimiz. Bundan dolayı da alternatif ürün olarak da lavanta üretimiyle ilgili çalışmalarda başladı. Lavantanın ömrü 3540 yıl kadar sürüyor. Ekimi önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz. Bu alan 40 dekar bir arazi. Aynı zamanda yağ üretim tesisini de organize sanayi bölgesine kurdu. Bu yılki üretilen lavantaları kendi tesisinde işleyecek. Toplamda lavanta ekiminin bu yıl 200 dekarı geçtiğini tahmin ediyoruz. Resmi olarak Özel İdare tarafından dağıtılan fidanlarla 125 dekarlık alan için fidan dağıtıldı. Önceki yıllarda kendi imkanlarıyla fide temin eden üreticilerimiz vardı. Başlangıç için iyi bir sayı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.