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Belediye tuvaletinde ölü bulundu

DHA

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Sedat Şen (53), belediyeye ait umumi tuvalette ölü bulundu. Şen'in cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.  Olay, saat 19.00 sıralarında İsmet Paşa Caddesi'nde belediyeye ait umumi tuvalette meydana geldi. Tuvalet işletmecisi Mehmet Uyrum, temizlik yaptığı sırada bir tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark etti. Defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine Uyrum, kilidi açarak içeri girdiğinde bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını fark etti. Polis ve sağlık görevlilerine haber...

Belediye tuvaletinde ölü bulundu

<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Sedat Şen (53), belediyeye ait umumi tuvalette ölü bulundu. Şen'in cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. <br>Olay, saat 19.00 sıralarında İsmet Paşa Caddesi'nde belediyeye ait umumi tuvalette meydana geldi. Tuvalet işletmecisi Mehmet Uyrum, temizlik yaptığı sırada bir tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark etti. Defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine Uyrum, kilidi açarak içeri girdiğinde bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını fark etti. Polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Sağlık görevlilerince yapılan inceleme bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cesedin Sedat Şen'e ait olduğu tespit edildi. Şen'in cansız  bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şen'in kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN<br>2020-06-30 21:32:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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