Karaman’da polisten asayiş ve trafik uygulaması

Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler, kentin bazı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

3 ayrı nokta ile parklarda eş zamanlı olarak yapılan uygulamada araçlar kontrol edilirken, şahısların kimlik sorgusu yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren şok uygulamanın sonunda ekipler, 160 kişiyi kimliklerinden sorgularken, 120 aracıda kontrol etti. Ekipler, alkollü araç kullanan üç kişiye 3 bin 995 lira para cezası yazarken, ehliyetlerine de el koydu.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzuru için kent genelinde bundan sonrada ekiplerin sık sık şok uygulamalar yapılacağını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.