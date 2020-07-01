Karaman Belediyesinden temizlik

Karaman Belediyesi, kent genelinde bir çalışma yürüterek yol kenarı, kaldırım ve boş arsalarda uzayan yabani otları temizliyor.

Karaman Belediyesi’ne bağlı ekipler, şehrin dört bir tarafında yabani ot temizliği yapıyor. Kaldırım, refüj, boş arsalar, yol kenarları ve mahalle aralarındaki yeşil alanlarda büyüyerek görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar, çapa ve tırpan makineleriyle temizleniyor. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Mevsim itibariyle kaldırım ve yol kenarlarında oluşan yabani otların büyümesi zaman içerisinde kötü bir görüntü oluşturduğu gibi, haşerelerin de üremesine neden oluyor. Ekiplerimiz, bir taraftan rutin temizlik çalışmalarını yaparken diğer taraftan da yabani otların temizliğini gerçekleştiriyor. Bu çalışmamız ihtiyaç duyulan her mahallede devam edecek. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerimiz gece gündüz demeden halkımızın hizmetindedir" dedi.

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