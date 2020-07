Rektör Akgül: “KMÜ'nün dört bayrak alması sevindirici”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde ‘Mekanda Erişebilirlik’ ve ‘Eğitimde Erişebilirlik’ alanlarında üçü turuncu, biri yeşil olmak üzere toplam dört bayrak almaya hak kazandı.

KMÜ, 116 üniversiteden 841 başvurunun yapıldığı değerlendirmede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi ve Kütüphane ile birlikte üç farklı Mekanda Erişebilirlik Ödülü (Turuncu Bayrak) elde ederken, Kamil Özdağ Fen Fakültesi aynı zamanda ‘Eğitimde Erişilebilirlik' alanında 'Yeşil Bayrak' ödülüne de layık görüldü. KMÜ daha önce de İslami İlimler Fakültesi ile 2018 yılında ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ kategorisinde ‘Yeşil Bayrak’ ödülüne, 2019 yılında ise SosyoKültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik kategorisinde ‘Mavi’, Mekânda Erişilebilirlik kategorisinde ise ‘Turuncu’ bayraklara sahip olma imkânı bulmuştu. Böylece KMÜ son üç yılda düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödül Törenlerinde 2’si yeşil, 4’ü turuncu ve 1’i mavi olmak üzere toplamda 7 bayrak elde etmiş oldu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 2020 yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreninde KMÜ'nün dört bayrak almasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyerek, "YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın da vurguladığı gibi Yeni YÖK anlayışı çerçevesinde eğitimin her alanında erişilebilir olmak çok önemli. Biz de göreve geldiğimiz günden beri, ortaya konan bu vizyon doğrultusunda mekanlarımızı, eğitim alanlarımızı ve kampüsümüzü tam anlamıyla erişilebilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak 2018 ve 2019 yıllarında İslami İlimler Fakültemizle üç ayrı bayrak hakkına sahip olmuştuk; bu yıl da Kütüphanemiz ve iki fakültemizle dört bayrak daha aldık. Hedefimiz her geçen gün üniversitemizi daha da erişilebilir hale getirerek yeni yükseköğretim anlayışını her alanda inşa etmektir. En son pandemi sürecinde öğrencilerimize sunduğumuz uzaktan eğitim imkanları da erişilebilirliğin bir başka boyutudur. Üniversitemizin tüm alanlarında yürüttüğümüz erişebilirlik çalışmaları, bundan sonra da ara verilmeksizin devam edecektir" dedi.

