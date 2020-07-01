KMÜ Tıp Fakültesi kurucu dekanına aslen atama

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi kurucu dekanlık görevini şubat ayından bu yana sürdüren Prof. Dr. Dursun Odabaş’ın asaleten ataması yapıldı.

KMÜ Tıp Fakültesinin 14 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kurulmasının ardından hızlı bir şekilde gerçekleştirilen yapılanma süreci emin adımlarla ilerliyor. Haziran ayı içerisinde Rektör Akgül’ün Ankara’daki ziyaretleri kapsamında Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin KMÜ Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin imzalanan protokol ile hızlanan süreç, fakültenin kurucu dekanlık görevine atanan ve bu görevi halen sürdürmekte olan Prof. Dr. Dursun Odabaş’ın dekanlık görevine asaleten atamasının ile daha somut bir hal aldı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ Tıp Fakültesine Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dursun Odabaş'ın asaleten atamasının ardından görüşlerini paylaşarak şunları söyledi: “Üniversitenin kurumsal ve akademik yapılanmasını hızlı ve sağlam bir şekilde gerçekleştirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Tıp Fakültemizin kurulması ve ilk öğrencilerimizi almamızla birlikte süreci hızlandırarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin protokollerimizi hayata geçirdik. Son olarak, daha önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu dekanlığı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyeliği yapmış olan hocamızın fakültemize kurucu dekan olarak atanmasının ardından asaleten atamasının yapılması ile önemli bir adım daha atılmış oldu. İlimiz ve üniversitemiz için büyük önem taşıyan Tıp Fakültemizin yapılanmasını tamamlayarak hem halkımıza sağlık hizmeti vermesi hem de genç hekimler yetiştirmesi için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle KMÜ Tıp Fakültesi Dekanlık görevine asaleten ataması yapılan Prof. Dr. Dursun Odabaş Hocamızı tebrik ediyor, görevinde kendisine kolaylıklar diliyorum.”

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