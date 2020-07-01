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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KÖYDES toplantısı yapıldı

İHA

Karaman'da, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyon Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

KÖYDES toplantısı yapıldı

Karaman'da, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyon Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, ilgili kurum müdürleriyle köylere hizmet götürme birliği personeli katıldı. KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısına ilk kez başkanlık eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, toplantının hayırlı olmasını dileyerek, “Karaman'ın en iyi hizmeti alabilmesi için İl Özel İdaresi olarak gereken çalışmaların yapılacağını söyledi. 2020 yılı içerisinde il genelinde yapılan ve yapılması planlanan çalışma ve projelerin ele alındığı Haziran ayı değerlendirme toplantısı, projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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