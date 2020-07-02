KMÜ'de lisansüstü program sayısı 69’a yükseldi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde iki yeni lisansüstü program daha açıldı.

KMÜ Rektörlüğünün teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Yeni Medya Tezli Yüksek Lisans Programı ve Rekreasyon Yönetimi Doktora Programı açılması uygun görüldü. Yeni açılan iki yeni lisansüstü programın ardından üniversitedeki lisansüstü program sayısı 69’a yükselirken son üç yılda açılan lisansüstü program sayısı da 52 oldu. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni açılan lisansüstü programların hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Çağımızın gereklilikleri ve akademik beklentiler doğrultusunda yeni programlarımızı açmaya devam ediyoruz. En son açtığımız Yeni Medya Yüksek Lisans ve Rekreasyon Yönetimi Doktora Programlarıyla öğrencilerin alanlarındaki yeterliliklerini bir üst seviyeye taşımalarını ve çizdikleri akademik yolda daha emin adımlarla ilerlemelerini istiyoruz. Bu sayede üniversitemizin akademik gelişimini de farklı alanlarla destekleyerek daha geniş bir yelpazede eğitimöğretim hizmeti vermeyi hedefliyoruz” dedi.

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