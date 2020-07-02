Karaman Belediyesinin dezenfekte çalışmaları gece-gündüz devam ediyor

Karaman Belediyesi Covid19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediye ekipleri Covid19 salgınına karşı tüm önlem ve tedbirlerini ilk günden itibaren artırarak sürdürüyor. Karaman Belediyesince Covid19 ile mücadele kapsamında kurulan ekip, virüs tehdidini en aza indirmek amacıyla resmi daireler, okullar, hastaneler, esnaflar, halka açık ortak kullanım alanları, caddeler ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarına gecegündü aralıksız bir şekilde devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarının belirli bir plan çerçevesinde devam ettiğini bildiren yetkililer, ilimizde Covid19 virüsünün yaygın olduğu alanlar başta olmak üzere tüm şehirde dezenfekte, ilaçlama ve yıkama çalışmalarının sürdüğünü, salgın hastalığın tamamen bitene kadar bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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