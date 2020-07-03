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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu

İHA

Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu

Karaman'da boşanma aşamasındaki eşi ile telefonda tartışan şahıs, eşinin yaşadığı eve gelerek kapıya silahla ateş etti. Bu sırada kapının arkasında duran 13 yaşındaki baldızı, saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olay, gece saat 01.00 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 259. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, A.A., boşanma aşamasında olduğu eşi C.A. ile telefonda tartıştı. Daha sonra konuşmak için eşinin yaşadığı eve gelen A.A., defalarca zili çalarak kapının açılmasını bekledi. Kapının açılmaması üzerine sinirlenen koca, yanında getirdiği tüfekle kapının kilidine iki el ateş ederek olay yerinden ayrıldı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar kapının arkasında bulunan 13 yaşındaki baldızı B.E'nin bacaklarına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı B.E., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kiralık araçla olay yerinden kaçan A.A’yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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