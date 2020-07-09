Karaman'da tutuşan kuru otlar saman balyalarını kül etti

Karaman’da kuru otların tutuşarak saman balyalarına sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi 1933 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokaktaki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek Y.Ş'ye ait olduğu öğrenilen ağıl yanındaki saman balyalarına sıçradı. Saman balyalarının yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber ederek yardım istedi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan saman balyalarına müdahale ederek kısa süre içinde söndürdü. Çıkan yangında yaklaşık 100’e yakın saman balyası yanarak kül olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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