Karaman’da maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 41 kişiye tutanak tutuldu Yaşlı bir vatandaş sosyal mesafe konusunda kendilerini uyaran görevliye "Ben sağlığımı bilirim ya" diyerek söylenmesi ile bir gencin maske takmamaktan kendisine tutanak tutulurken dondurmasını yalamaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı

Karaman’da maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 41 kişiye görevlilerce tutanak tutuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile polis, kent merkezinde insanların yoğun olarak bulundukları cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Görevlilerin yaptıkları denetimler esnasında vatandaşların maske takma kuralına büyük ölçüde uydukları gözlenirken, bazılarının maskelerini ceplerinde ve kollarında taşıması da dikkatlerden kaçmadı. Banklarda yan yana oturan yaşlı vatandaşlar ise kendilerini "Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım, biz sizin sağlığınızı düşünüyoruz" diyerek sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri konusunda uyaran sağlık görevlisine yaşlı bir vatandaş "Ben sağlığımı bilirim ya" diyerek serzenişte bulundu. Yolda yürüyen ve maske takmayan bir gencinse kendisine maske takmamaktan tutanak yazıldığı sırada elindeki dondurmasını bir şey yokmuş gibi yalamaya devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde maske ve sosyal mesafe denetimlerinin bundan sonrada devam edeceğini söyledi.

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