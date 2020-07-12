Doğal peynire mağarada doğal olgunlaştırma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğal peynire mağarada doğal olgunlaştırma

İHA

Karaman'da olgunlaşması için yerin 39 metre altında bulunan kar obruğuna bırakılan peynirler 5 ay boyunca burada bekletiliyor. 12 ay boyunca kar erimeyen mağarada kalan peynir olgunlaşınca kilosu 135 liradan alıcı buluyor.

Doğal peynire mağarada doğal olgunlaştırma

Karaman’da olgunlaşması için yerin 39 metre altında bulunan kar obruğuna bırakılan peynirler 5 ay boyunca burada bekletiliyor. 12 ay boyunca kar erimeyen mağarada kalan peynir olgunlaşınca kilosu 135 liradan alıcı buluyor.
Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyünde yer alan 2400 rakımlı Alımpınarı Yaylası'ndaki kar obruğu köylülere doğal soğuk hava deposu görevi görüyor. Köylüler, kuzu ve oğlak derisine bastıkları peyniri 400 metrekare büyüklüğündeki kar obruğuna bırakıyor. Mağarada 5 ay kalan peynirler, olgunlaşınca kilosu 135 liradan alıcı buluyor.
Obruğun kullanımının yıllar öncesine dayandığını belirten Karaman Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Özkurt, Toros Dağları'nın eteğindeki Berendi köyü sınırları içerisinde bulunan kar obruğunun herkesin ilgisini ve dikkatini çektiğini söyledi. Özkurt, obruğun içindeki soğukluğun yazın eksi 3 derece, kışın ise eksi15 dereceye olduğunu dile getirerek, “2400 rakımlı olan bir yerde 39 metre derinliğe iniyoruz. 400 metrekare olan obrukta şu an 40 ton peynir var. Buraya 100 tona kadar peynir koyulabilir. Ancak raf sayısı arttıkça bu kapasite 250 tona kadar çıkabilir. Burası soğukluğunu ve nemini tamamen kardan alıyor. Köylülerimiz kendi ürettikleri peynirleri yaz aylarında buraya getirip koyuyor ve kışa doğru tekrar çıkarıyor. Bu süre zarfında beyaz renkte obruğa giren tulumlar içerideki bakteri sayesinde kızıl renge dönüşmüş olarak çıkar. Buraya kışın yağan kar hiç erimiyor. Her yıl yağan karın üzerine yenisi ekleniyor. Normalde kilosu 35 liradan satılan peynir, buraya konunca kilosu 135 liradan satılıyor” diye konuştu.

“Kooperatif kurduktan sonra süt sağımı arttı”
Civar köylerle birlikte Berendi köyünde 50 bine yakın küçükbaş hayvan olduğunu belirten Obruk Süt Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Sağkaya, "2400 rakımlı yaylalarda yayılan koyunlarımızdan elde ettiğimiz sütleri deri tuluma basarak bu kar obruğumuza bırakıyoruz. Obruk içinde bulunan kar, peynirlerimize hem tadını vermektedir, hem de koruyarak muhafaza etmektedir. Geçmiş yıllarda köyümüzde bu kadar koyun olmasına rağmen süt sağımı yok denecek kadar azdı. Kooperatif kurduktan sonra bu yıl 10 tona yakın süt sağımı yapıldı. Gelecek yıl bu rakam 50 tona kadar çıkacaktır. Bu da ülke ekonomisine ciddi anlamda bir katkı sağlamış olacak” diye konuştu.

“Motorlu testereyle kar kesip götürüyorlar”
Öte yandan yörede kış aylarında tatlı niyetine tüketilen karlı pekmez, Temmuz sıcağında serinlemek isteyen köylülerin imdadına yetişiyor. Özel araçları ile yayladaki obruğa gelen bazı köylüler hem kendileri için hem de misafirlerine ikram etmek için kar götürüyor. Obruğun içine inen vatandaşlar burada motorlu testereyle kar kütlesinden kar kesiyor. İnmesi ve çıkması tehlikeli olan obruğa peynirlerin rahat bırakılması için kooperatif tarafından asansör yaptırılıyor. Ünü her geçen gün yayılan obruğa talep arttığından ilave raf yapımları da devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Karaman'da, "Ayasofya" için şükür namazı ve duası
YEREL HABERLER Karaman'da, "Ayasofya" için şükür namazı ve duası
Ayasofya’nın ibadete açılması Karaman’da düzenlenen konvoyla kutlandı
YEREL HABERLER Ayasofya’nın ibadete açılması Karaman’da düzenlenen ...
Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”
YEREL HABERLER Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza ...
Karaman’da maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 41 kişiye tutanak tutuldu Yaşlı bir vatandaş sosyal mesafe konusunda kendilerini uyaran görevliye "Ben sağlığımı bilirim ya" diyerek söylenmesi ile bir gencin maske takmamaktan kendisine tutanak tutulurken dondurmasını yalamaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı
YEREL HABERLER Karaman’da maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X