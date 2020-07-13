Karaman’da acil servis yoğun bakımı hizmete başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da acil servis yoğun bakımı hizmete başladı

İHA

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapımı tamamlanan acil servis yoğun bakımı servisi hizmete açıldı.

Karaman’da acil servis yoğun bakımı hizmete başladı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapımı tamamlanan acil servis yoğun bakımı servisi hizmete açıldı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, hizmete açılan acil servis yoğun bakımın da incelemelerde bulundu. Kurşun, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kazandırılan bu hizmetin yapım aşamasına katkı sağlayan başta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Hilmi Ataseven’e, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet Tekin’e, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcımız Dr. Hasan Arslan’a, Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık’a, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ve Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz Şehitleri anısına “Sancak koşusu” yapılacak
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehitleri anısına “Sancak koşusu” yapılacak
Doğal peynire mağarada doğal olgunlaştırma
YEREL HABERLER Doğal peynire mağarada doğal olgunlaştırma
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Karaman'da, "Ayasofya" için şükür namazı ve duası
YEREL HABERLER Karaman'da, "Ayasofya" için şükür namazı ve duası
Ayasofya’nın ibadete açılması Karaman’da düzenlenen konvoyla kutlandı
YEREL HABERLER Ayasofya’nın ibadete açılması Karaman’da düzenlenen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X