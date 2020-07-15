Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman’da çıkan kavgada bacağından bıçaklanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Hamidiye Mahallesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (46) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak üzerinde henüz bilinemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şahıs H.A.’yı sol bacağından bıçakladı. H.A. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, H.A’yı bıçaklayarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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