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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Karaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karaman’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saat 00.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.B. yönetimindeki 70 M 0054 plakalı Peugeot minibüs ile Ö.A.’nın kullandığı 42 DDY 50 plakalı Opel otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonrası minibüs sürücüsü olay yerinden ayrılırken, otomobil sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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