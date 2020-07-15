Karaman’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Karaman’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.B. yönetimindeki 70 M 0054 plakalı Peugeot minibüs ile Ö.A.’nın kullandığı 42 DDY 50 plakalı Opel otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonrası minibüs sürücüsü olay yerinden ayrılırken, otomobil sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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