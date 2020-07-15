Kapalı yolda beton bloğa çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Peşrev Yarışması düzenlendi - KAHRAMANMARAŞ

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda beton bloğa çarpıp, motosikletinden fırlayan sürücü Furkan Yıldız (18) yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Furkan Yıldız, yönetimindeki 33 U 3922 plakalı motosikletiyle, asfaltlama çalışması nedeniyle kapalı olan yola girip, beton bloğa çarptı. Motosikletinden yaklaşık 15 metre fırlayan kasksız Yıldız, başka bir beton bloğa başını çarpıp yaralandı. Yaralı Yıldız, çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kaza yerinde yaptığı incelemede motosikletin 24 metre fren izine rastladı.DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-07-15 13:20:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.