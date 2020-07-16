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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman, 15 Temmuz için tek yürek oldu

İHA

Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yıl dönümünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Karaman, 15 Temmuz için tek yürek oldu

Karaman’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yıl dönümünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı sabahın erken saatlerinde başladı. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Geceye Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardında kalabalık hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Okunan Kur’anı Kerim'in ardından protokol konuşmalarına geçildi.
“Türk milleti demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır”
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün de konuşan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “15 Temmuz gecesi hepimiz şahit olduk ki, bu millet tarihte olduğu gibi vatanına, bağımsızlığına, devletine ve demokrasisine olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Türk milletinin bu yüksek karakterini yüzyıllara uzanan destansı tarihimiz de çok kez görmüşüzdür. 15 Temmuz inandığı değerler uğruna millet olmanın asaletini, birlikteliğini ve gücünü gösterdiğimiz demokrasi günüdür. 15 Temmuz’da bu milletin aziz evlatları genlerindeki binlerce yıllık ruhla ve sağduyla hareket ederek demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır” dedi.
“Türk ordusu, hiçbir zaman halkına silah doğrultmamıştır”
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ta konuşmasında, “FETÖ denilen örgüt son yıllarda kurulmuş bir örgüt değildir. Bu örgüt 12 Eylül 1980’den sonra her iktidarda gemisini yürütmüş ve devlet içinde kadrolaşmıştır. 1725 Aralık 2013 tarihinde hükümete karşı operasyon yoklamasına girişmiş ve bunda başarılı olamamıştır. Yıl 2016’ya geldiğinde devlet içerisinde güç kaybetmeye başladıklarını, sıranın kendilerine geldiğini anladıklarında ise darbe girişimine kalkışmışlardır. Fakat bunu yaparlarken, bir şeyi göz ardı etmişlerdir. Türk halkının demokrasiye olan bağlılığını, hesaba katmamaları kendilerine çok pahalıya mal olmuştur. Örgütün gerçek yüzü halk tarafından görülmüştür. Bir daha itibar edilmeyecek şekilde tarihin tozlu sayfalarından süpürülüp atılmışlardır. Bu hain kalkışmanın diğer askeri darbelerle kıyas edilemez bir yönü vardır. Türk ordusu, bu zamana kadar hiçbir zaman halkına silah doğrultmamıştır. Oysa bu hainler bağrından çıktığı Türk milletine top, tüfek ve uçakla saldırmışlardır” diye konuştu.

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