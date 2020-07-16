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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban bayramı öncesi 75 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı

DHA

Kurban bayramı öncesi 75 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bir ağıldan 75 küçükbaş hayvanı çalan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. 
Göztepe köyünde besicilik yapan C.K. (50), ağılındaki 75 küçükbaş hayvanın çalındığını fark edip, durumu Jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), köy girişi ve o bölgedeki mobese ile güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, olay günü bir kamyonetin köye giriş yaptığı tespit edildi. Kamyonetin plakasından yola çıkan jandarma, şüphelilerin B.Ö. (18), C.E. (22) ve M.B. (25) olduğunu ve çaldıkları koyunlardan 7'sini sattıklarını belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, verdikleri ifadede, küçükbaş hayvanları iki farklı ağılda sakladıklarını söyledi.
Satılan 7 koyun ile diğer hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-07-16 11:03:47

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