Tarihi ambarlar hala doğallığını koruyor Karaman’ın Taşkale köyünde yüksek kaya kütlesine oyulmuş tarihi tahıl ambarları artık köy halkı tarafından kullanılmazken, turizme katkı sağlıyor

Karaman’ın Taşkale köyünde killi kireç taşından oluşan yüksek kaya kütlesine oyularak oluşturulan 800 yıllık tahıl ambarları, bozulmadan hala doğallığını koruyor. Köy halkı tarafından artık eskisi gibi fazla kullanılmayan tahıl ambarları, görsel olarak fotoğraf tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Karaman’a 45 kilometre uzaklıktaki Taşkale köyünde 300’e yakın tahıl ambarı bulunuyor. Bu ambarlara konan buğday ve arpalar ise 100 yılda sadece yüzde 5 bozulmayla saklanıyor. Ambarlara, ayak boyunda oyularak yapılan basamaklarla inilip çıkılıyor. Çuvallara konan buğday ve arpa makara yardımıyla çıkarılarak ambarlara boşaltılıyor.



“Ambarlara konan buğday 100 yılda, sadece yüzde 5 bozuluyor”

Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca, ambarların yıllar öncesi dedelerinin kazdığı ve hububat deposu olarak kullanılan yerler olduğunu söyledi. Resmi kayıtlara göre 252 adet ambar bulunduğunu belirten Karaca, "Ancak kayanın önündeki evlerin yıkılmasıyla birlikte bu sayı 300’leri buldu. Buralar atalarımız tarafından kıtlık yılları düşünülerek kazılmış ve bolluk yıllarında da depo olarak kullanılmıştır. Killi kireç taşından oluşan ambarların özelliği nemi emmesidir. Yaz kış ambarlardaki ısı derecesi 13 ila 17 derece arasındadır. Bu nedenle de içine konan buğday 100 yılda, sadece yüze 5 bozularak unlanmaktadır. Bizim bu iddialarımızı da doğrulatan, 1974 yılında MSPCHP iktidarı döneminde bizim burada köylülere üçer çuval tohumluk buğday dağıtmıştır. O dönem hak sahibi bir vatandaş ihtiyacı olmadığı için bu buğdayı yukarıdaki bir ambara koyar ve unutur. Aradan geçen 38 yıl sonra hatırlar ve bu buğdayı ofiste uzmanlara inceletir. Uzmanlar buğdayın yüzde 2 unlandığını tespit eder. Bu da bizim 100 yılda yüzde 5 kayıpla muhafaza eden iddiamızı doğruluyor. Şuan bile o buğday hala ambarda duruyor” diye konuştu.



“Ambarlar artık kullanılmıyor”

Şuanda ambarların köy halkı tarafından kullanılmadığını belirten Karaca, “Artık zamanın getirmiş olduğu sıcak para ihtiyacı nedeniyle kaldırılan mahsul hemen götürülüp satılıyor. Çok azda olsa bazı küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz kendisine ait olan ambarını kullanıyor. Ambarlarda 300 bin ton buğday saklanabiliyor” dedi.



“Geçen yıl 300 bin turist geldi”

Muhtar Karaca, ambarların görsel olarak fotoğraf tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çektiğini söyledi. Bu yıl korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle yerli ve yabancı turistin fazla gelmediğini ifade eden Karaca, geçtiğimiz yıl köyümüzde yaklaşık 300 bine yakın turist ağırladık. Bunların içinde siyasetçi, bürokrat ve akademisyenler de vardı. Yabancı olarak en çok da Uzak Doğudan gelenler oluyor. Burayı görmek için İspanya, Arjantin ve Rusya’dan bile gelenler oluyor” diye konuştu.

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