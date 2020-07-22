KMÜ yayın sıralamalarında üst sıralarda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ yayın sıralamalarında üst sıralarda

İHA

KMÜ yayın sıralamalarında üst sıralarda

Devlet üniversiteleri 2019 yılı uluslararası yayın sıralamasında, devlet üniversitelerinin uluslararası indeksli Web of Science veri tabanındaki yayın performanslarının değerlendirildiği listede Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) üst sıraları zorluyor.
Üniversitelerdeki öğretim üyesi ve öğretim elemanı sayısının yayın sayısına oranlanmasıyla oluşturulan değerlendirmede KMÜ, ‘Devlet Üniversiteleri Genel Yayın Sıralaması, İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralaması ve 20062008 Yılları Arasında Kurulmuş Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralaması’ gibi üç farklı kategoride de ilk 10 içerisinde yer almayı başardı.

“KMÜ, İç Anadolu’da 2. sırada, Türkiye genelinde 10. sırada”
Web of Science veri tabanında 2019 yılında 337 uluslararası yayını bulunan KMÜ, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında 1,26; öğretim elemanı başına düşen yayın sayısında ise 0,51’lik dereceleri ile İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralamasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ardından 2. sıraya yerleşti. KMÜ, elde ettiği bu derecelerle 20062008 Yılları Arasında Kurulmuş Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralamasında 41 üniversite arasında 4. sırada kendine yer bulurken Devlet Üniversiteleri Genel Yayın Sıralamasının yapıldığı listede ise 108 üniversite arasında 10. sırada yer aldı.

“Bu başarının mimarı olan öğretim elemanlarımızı tebrik ediyorum”
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitelerin uluslararası indeksli yayın performanslarının değerlendirildiği listede KMÜ’nün elde ettiği başarının KMÜ ailesi adına gurur verici olduğunu belirterek, “Bilimsel çıktılarıyla ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına olduğu kadar ülkemizin bilim kültürünün gelişimine de destek veren üniversitemiz, göstermiş olduğu bilimsel performansla önemli bir başarı elde etmiştir. Web of Science'dan alınan uluslararası yayınlar listesinde üniversitemizin elde ettiği derece, kuşkusuz öğretim elemanlarımızın üstün gayretleri sayesinde olmuştur. Bilim camiasına yaptıkları katkıdan dolayı bu başarının mimarı olan tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, uluslararası alanda gösterdikleri üst düzey başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki üniversitemiz bundan sonra da üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hem bilim camiasına hem de bölgesine ve ülkesine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edecektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramında düğünü olacaktı, şehit düştü Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir, memleketi Karaman’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kurban Bayramında düğünü olacaktı, şehit düştü Şehit ...
Düğünü yapılması planlanan okul bahçesinde şehide cenaze töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Düğünü yapılması planlanan okul bahçesinde şehide ...
Karaman'a şehit ateşi düştü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Karaman'a şehit ateşi düştü / Ek fotoğraflar
Karaman'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Karaman'a şehit ateşi düştü
Karaman'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Karaman'a şehit ateşi düştü
Tarihi ambarlar hala doğallığını koruyor Karaman’ın Taşkale köyünde yüksek kaya kütlesine oyulmuş tarihi tahıl ambarları artık köy halkı tarafından kullanılmazken, turizme katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Tarihi ambarlar hala doğallığını koruyor Karaman’ın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X