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Engelleri 10 yıldır birlikte aşıp, birbirlerinin gözü ve ağzı oldular

İHA

Engelleri 10 yıldır birlikte aşıp, birbirlerinin gözü ve ağzı oldular

Karaman’da hizmetini sürdüren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İletişim Merkezi ALO 170’de görev yapan görme engelli Ahmet Çopur ile konuşma güçlüğü bulunan Merve Uyar 10 yıldır adete birbirlerinin gözü ve ağzı oldu.
Karaman'da hizmet veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İletişim Merkezi ALO 170'de çalışanların yüzde 30’unu engelliler oluşturuyor. Her birinin farklı bir hikayesi bulunan engelli çalışanlardan en çok dikkati çeken ise, görme engelli Ahmet Çopur (51) ile konuşma engelli Merve Uyar (31) oldu. Her masada tek kişi olması gerekirken, aynı masada iki kişi çalışan görme engelli Ahmet Çopur ile konuşma güçlüğü bulunan Merve Uyar, merkezin açıldığı günden bu yana 10 yıldır birbirlerini tamamlıyor. Her ikisinde bulunan kulaklıkla vatandaşların sorunlarını dinleyebilen ikiliden Ahmet Çopur, vatandaşların sorularını dinliyor, Merve Uyar da bilgilerini bilgisayara giriyor ve bu şekilde vatandaşları bilgilendiriyor.

“Çalışma ortamımız çok iyi”
Konuşma engelli Merve Uyar, partneri görme engelli Ahmet Çopur ile 10 yıldır uyum içinde çalıştıklarını söyledi. ALO 170’de çalıştığı için çok mutlu olduğunu belirten Uyar, “İletişim Merkezine çağrılar yoğun olarak geliyor. Partnerim ile günlük 100’e yakın çağrı alıyoruz. İş yeri ortamımız engellilere uygun olarak yapıldığı için çalışma ortamımız çok iyi. Bizlerle ilgili her türlü yardımlar yapılıyor. Ahmet ağabey çağrılara cevap veriyor ben de kayıtları girerek uyum içerisinde çalışıyoruz. Diyalogumuz uyumumuz çok güzel. Burada çalışan arkadaşlarımız da bizlere gerekli yardımı ve özeni gösteriyorlar. Engelli olan ya da olmayan diye bir ayrım yok bu iş yerinde” diye konuştu.

“Bu projeyi gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyorum”
Görme engelli Ahmet Çopur da çalışma ortamlarının çok güzel olduğunu belirterek, “Engellilerle engelli olmayanları birleştiren bir projedir bu. Bu projeyi gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’a engelliler olarak çok teşekkür ediyoruz. Burada çalışmamızı engelleyen hiçbir şey yok. Buradaki arkadaşlarımız da bizlere her konuda yardımcı oluyorlar. Şu ana kadar da engelli olmamızdan dolayı bir problem yaşamadık. Merve hanımla uyumumuz çok iyi. Mevzuatları iyi takip ediyor ve bana bilgi akışını anında sağlıyor. Ben de o bilgileri vatandaşımıza aktarıyoruz. Burada çalışanların yüzde 30’u engellidir. Engelli olmayan arkadaşlarımızla da uyum içerisinde çalışmaktayız. Çalıştığımız iş yeri bize göre yapılmış ve mükemmel bir yerdir” dedi.

“ALO 170, 10 farklı ilde bin 567 kişi ile hizmet veriyor”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İletişim Merkezi ALO 170, 10 farklı ilde bin 567 çalışanıyla 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Günlük ortalama 80 bin ile 100 bin arasında çağrının cevaplandığı merkezde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İşKurumu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları konusunda hizmetler veriliyor.

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