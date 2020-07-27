Restoranda tartıştığı kişi tarafından vuruldu



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, Mert K. (30) müşteri olarak gittiği restoranda tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla sol topuğundan vuruldu. Mert K. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.10 sıralarında 1'inci İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Mert K., müşteri olarak gittiği restoranda kimliği belirlenemeyen müşteriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert K., tabancayla ateş açılması sonucu topuğundan vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Mert K., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2020-07-26 23:49:48



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