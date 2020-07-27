Koyuna çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

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Karaman’da bir otomobilin yola çıkan koyuna çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 23.15 sıralarında KaramanKonya Karayolu Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Kara’nın (41) kullandığı 42 J 5859 plakalı otomobil, yola çıkan koyuna çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kara’nın cenazesi, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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