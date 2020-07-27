Rektör Akgül, hastaneden taburcu edildi

Karaman'da Covid19 testi pozitif çıkmasının ardından hastanede karantina altına alınan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre, KMÜ Rektörü Mehmet Akgül, geçtiğimiz 14 Temmuz Salı günü halsizlik şikayetiyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Rektör Akgün’ün (Covid19) testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Tedavi süreci tamamlanan Prof. Dr. Akgül, hastaneden taburcu edildi.



“Tekrar sağlığıma kavuştum”

Rektör Mehmet Akgül, tekrar sağlığına kavuşarak taburcu olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Rektör Akgül, açıklamasında, “14 Temmuz Salı günü rahatsızlığım sebebiyle gittiğim Karaman Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılan tetkikler sonucu (Covid19) testim pozitif çıkmıştı. Yaklaşık 14 günlük tedaviden sonra bugün sağlığıma kavuşarak taburcu olmuş bulunmaktayım. Tanı ve tedavi sürecinde her türlü fedakarlığı gösteren Başhekimimiz Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz'ın nezdinde Karaman Eğitim Araştırma Hastanemizin tüm çalışanlarına sonsuz ve en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Maske, mesafe ve temizlik konusunda mutlaka hassasiyet gösterelim” ifadelerine yer verdi.

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