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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atış poligonundan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

DHA

Atış poligonundan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da atış poligonundan hırsızlık yaptığı iddia edilen M.U. jandarmanın takibi sonucu yakalandı. M.U.'nun trap makineleri ile çeşme musluklarını da çaldığı tespit edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fikret Ünlü atış poligonundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, atış poligonunda ve çevresinde detaylı inceleme başlattı. Yapılan incelemede 11 adet trap makinesi, 8 kalorifer peteği, 4 musluk, 15 pencere korkuluğu ve 1 adet demir kapının çalındığını belirlendi. Kentteki tüm hurdacılarda araştırma yapan ekipler çalınan malzemelerin bir hurdacıda olduğunu tespit etti. Hurdacının ifadesinden yola çıkan ekipler, hırsızlık olayının M.U. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.
Yapılan operasyonla gözaltına alınan M.U. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-07-28 11:24:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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