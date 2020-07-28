Freni boşalan kamyon dağın yamacına çarptı, sürücü öldü

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(DHA)KARAMAN'ın Başyayla ilçesinde, freni boşalan kamyon kontrolden çıkarak yamaca çarptı. Kazada sürücü Mustafa Bayrakçı (57), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında BaşyaylaErmenek karayolu Kaşaluk mevkisinde meydana geldi. Mustafa Bayrakçı yönetimindeki 42 AP 674 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, yolun kenarındaki dağın yamacına çarptı. Kazada sürücü Bayrakçı yaşamını yitirdi. Bayrakçı'nın cansız bedeni otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2020-07-28 18:16:07
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