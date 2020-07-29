Polisin verdiği sahte parayı kontrol etmeden aldılar

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi kurban pazarlarında vatandaşlara dağıttıkları broşürlerle sahte para konusunda uyardı. Yapılan uyarıların sonunda polis, kontrol için resmi ve sivil kıyafetle satıcılara önden kapora olarak sahte 100 lira para vererek kurbanlık satın aldı, satıcılar ise sahte parayı kontrol etmeden ceplerine koydu.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Urgan ve Üniversite Mahallesinde kurulan küçük ve büyükbaş kurban pazarlarında vatandaşlara sahte para veya dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıtarak, uyarılarda bulundu. Vatandaşlarla tek tek görüşen polis, gerçek ve sahte paranın nasıl olacağını birebir uygulamalı olarak anlattı.



“Polis sahte para ile kurbanlık aldı, hiç biri parayı kontrol etmedi”

Yapılan uyarıların sonunda polis, uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol etmek için resmi ve sivil kıyafetle satıcılara önden kapora olarak sahte 100 lira para vererek kurbanlık satın aldı. Satıcılar ise kameralar önünde sahte parayı kontrol etmeden ceplerine koydu. Bunun üzerine gazetecilerin, "Sahte parayı aldınız, ne söyleyeceksiniz" sorusuna cevap veren satıcılar, "Dalgınlığıma geldi, bundan sonra dikkat edeceğim", "Karşımızda polis bile olsa parayı kontrol etmemiz lazım" diye cevap verdiler.

Emniyet yetkilileri, bilgilendirmelerin bayram sonuna kadar devam edeceğini söylerken, bu uyarıların faydasının olduğunu belirttiler.

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