Karaman Belediyespor’un 3. lige yükselmesi coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman Belediyespor’un 3. lige yükselmesi coşkuyla kutlandı

İHA

Karaman Belediyespor’un 3. lige yükselmesi coşkuyla kutlandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı kararla Karaman Belediyespor’un 3. lige yükselmesinin ardından taraftarlar coşkulu bir kutlama yaptı.
Bölgesel Amatör Lig’de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3. lige yükselmesi, kentte büyük bir sevinçle karşılandı. Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek Karaman Belediyesi önünde buluşan coşkulu taraftarlar, burada Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’ya tezahüratta bulundu. Taraftarın çağrısına uyan Başkan Kalaycı, kulüp yöneticileri ile birlikte taraftarı selamladı. Taraftarlar daha sonra 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı’na konvoy halinde yürüyerek sevinç gösterisi yaptı.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, coşkulu taraftara sosyal mesafeye uyulmasını sık sık hatırlatarak, “Karaman Belediyespor’umuzun 3. lige yükselmesi şehrimize hayırlı olsun. Biz 3. lig için söz vermiştik ve çok şükür dualarımız kabul oldu. El birliği ile Karamanımız hak ettiği yerlere gelecek ve sonuna kadar takımımızın arkasında duracağız” dedi.
Karaman Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada; resmi kutlamanın 8 Ağustos 2020 Cumartesi akşamı Kemal Kaynaş Stadyumu’nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı: 1’i ...
Polisin verdiği sahte parayı kontrol etmeden aldılar
YEREL HABERLER Polisin verdiği sahte parayı kontrol etmeden aldılar
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak can verdi
YEREL HABERLER İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak can ...
Freni boşalan kamyon dağın yamacına çarptı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon dağın yamacına çarptı, sürücü ...
Karaman’da hırsızlıktan gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Karaman’da hırsızlıktan gözaltına alınan şahıs ...
Atış poligonundan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Atış poligonundan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X