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15 Temmuz şehidinin babasından kaymakama teşekkür Baba Selahattin Yalçın: “Şu anda biz yeniden doğduk”

İHA

Karamanlı 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın, oğlunun mezarını yeniden yaptıran ilçe kaymakamına teşekkür ederken, "Şu anda biz yeniden doğduk" diye konuştu.

15 Temmuz şehidinin babasından kaymakama teşekkür Baba Selahattin Yalçın: “Şu anda biz yeniden doğduk”

Karamanlı 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın’ın babası Selahattin Yalçın, oğlunun mezarını yeniden yaptıran ilçe kaymakamına teşekkür ederken, “Şu anda biz yeniden doğduk” diye konuştu.
Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Yasin Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın’ın ailesini evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kaymakam Şahin, şehit babası Selahattin Yalçın'la birlikte 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın’ı mezarı başında ziyaret ederek dua etti.
Baba Selahattin Yalçın, şehit babası olarak herkesin Kurban Bayramını kutlayarak, tüm şehitlere rahmet diledi. "Oğlum 15 Temmuz’da şehit olduğunda yapılan her şey güzeldi" diyen baba Yalçın, “Ancak bizler rahatsız olduğumuz için oğlumun mezarı istediğimiz gibi yapılmamıştı. İlçemiz Kaymakamı Yasin Şahin, hemen gerekli ilgi alakayı göstererek gerekeni yaptı. Şuanda biz yeniden doğduk. Kaymakamımız hem oğlumun mezarını bizim istediğimiz gibi yaptırdı, hem de tüm 15 Temmuz şehitleri adına ilçe şehitliğimize hayırseverlerin desteğiyle güzel bir hayır çeşmesi yaptırdı. Kaymakamımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

“Şehidimiz, milli beraberlik açısından ilçemiz için çok önemli bir değerdir”
Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Yasin Şahin de, “Dün gerçekleştirdiğimiz şehit ailelerimizin ziyaretlerinin devamında bugün de 15 Temmuz şehidimizin mezarına geldik. Burada özellikle şehidimiz için şunları söylemek isterim. Milli beraberlik açısından ilçemiz için çok önemli bir değerdir şehidimiz. 15 Temmuz gecesi hem büyük bir gururu, hem de derin bir hüznü o gece yaşadık. Bir gecede 250 şehit verdik. Ama devamında da gösterdiğimiz demokrasi zaferiyle, ülkemizi ve vatanımızı kurtarmanın sevincini yaşadık. Dünyada eşine az rastlanır bir direniş gösterdik. 15 Temmuz şehitlerimizden ve gazilerimizden Allah razı olsun. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Muhammed Yalçın şehidimizin mezarının onarımı konusunda ilimiz Özel İdare ve Valimizle yaptığımız istişare ve direktifleri doğrultusunda ailenin istediği şekilde mezarı onardık. Desteklerinden dolayı Valimiz ve İl Özel İdaresi sekreterimize çok teşekkür ediyoruz. Bunun devamında da bir hayır çeşmesine öncülük etmek istem. Hayırseverlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda tüm 15 Temmuz şehitlerimiz için bir hayır çeşmesi yapmak istedik. Kazımkarabekir Şehitliğimize de bunu yaparak armağan ettik” diye konuştu.

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