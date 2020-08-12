Başkan Kalaycı, korona virüs tedbirlerini denetledi

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, korona virüs denetimine çıktı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda esnaflara yönelik Covid19 tedbirlerini denetleyen Başkan Kalaycı, Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan işletme sahiplerine kurallara uyulmasını maske, mesafe ve temizlik konusunda duyarlı olmalarını hatırlattı. Kalaycı, bu konuda esnafların göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkürlerini bildirdi. Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Kalaycı, Karaman Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.