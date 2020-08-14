Karaman'daki uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 11 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. 6 ay boyunca sürdürülen takip sonunda şebeke üyelerinin birçok suça karıştıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler şahıslara yönelik şafak operasyonu yaptı. Düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bin 550 adet uyuşturucu hap, 2 adet doktor kaşesi, 6 adet reçete, 5 gram kenevir tohumu, 2 gram eroin, 5 kök kenevir bitkisi ve çalıntı olduğu tespit edilen 52 bin 600 lira para ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 3'ü kadın 11'i tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, bir zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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