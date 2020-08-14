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Karaman Valisi Işık’tan “Maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı”

İHA

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Karaman Valisi Işık’tan “Maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.
Vali Işık, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ermenek ilçesi ile ilçeye bağlı Kazancı ve Güneyyurt beldelerini ziyaret etti. Ziyaretlerine ilk olarak Ermenek Kaymakamlığıyla başlayan Vali Işık, bir süre sohbet ettiği Kaymakam Batuhan Taşgın’dan ilçe hakkında genel bir bilgi aldıktan sonra çarşı esnaflarına hayırlı işler dileyerek Covid19’dan korunmak için 14 kural vurgusu yaptı.
Ermenek Belediyesi ziyaretinin ardından Vali Işık, Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi girişinde faaliyet gösteren Ali Rıza Alıçlı Rehabilitasyon Merkezinin Dokuma Kursu atölyesinde incelemelerde bulundu. Ardından Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi toplantı salonunda Ermenek köy ve mahalle muhtarları, Güneyyurt beldesi mahalle muhtarları, Kazancı beldesi mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri, ilçe başkanlarının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Işık, bölgenin sorunları, çözüm yolları ve yapılması gereken çalışmaların ele alındığı toplantıda, köy ve mahalle muhtarlarına tek tek söz vererek sorun ve taleplerini dinledi.
Toplantıdaki konuşmasında korona virüs salgınına vurgu yapan Vali Işık, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla merkezde gelen yatırımların ne aşamada olduğunu ve özel idareden yapılan yatırımları da yerinde görmeye geldim. Benim buradaki gündem maddem pandemi olacak. Korona virüs ne yazık ki ilimizde çok hızlı yayılıyor. Biz bunun önüne geçemezsek hiç bir şey konuşamayacağız. Bu tür toplantıları dahi yapamaz hale geleceğiz. Öncelik sağlık bu konuda yapmamız gereken en önemli şey sosyal mesafe, maske ve hijyen bunları kesinlikle uygulamamız lazım. Kaymakamımız, jandarmamız polisimiz ve sağlık çalışanlarımız ellerinde geleni yapıyorlar. Değerli muhtarlar sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Yanınıza üyenizin birisini alarak sokak sokak dolaşarak kurallara uymayanlar varsa uyaracaksınız düğünlerde tedbirlere dikkat edeceksiniz, sizlerin de katkılarıyla bir nebzede olsun bu virüsün önüne geçeceğiz” dedi.
İlçedeki ziyaretlerine Ermenek Adliyesi ile devam eden Vali Işık, burada Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy’la bir süre sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ermenek ziyaretlerini tamamlayan Vali Işık, daha sonra ilçeye bağlı Güneyyurt ve Kazancı beldelerini ziyaret etti. Kazancı beldesinde Gazi Ahmet Demirtaş’ın evini ziyaret ederek sağlıklı bir ömür dileyen Vali Işık daha sonra Çatalbadem mahallesinde ikamet eden Şehit Şükrü Ünlü’nün ailesini evinde ziyaret ederek okunan Kur’anı Kerim tilavetini dinledi. Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Işık, “Vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
Vali Işık’a ziyaretleri sırasında, Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşgın, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Evren Çakır ve İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun da eşlik etti.

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