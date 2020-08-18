Eski sevgilisini öldüren Seher: Sinirlerime hakim olamadım (2)

SEHER TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST
Karaman'da eski sevgilisi Ömer Köfün'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Oğuzhan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-08-18 20:09:08
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