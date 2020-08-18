Eski sevgilisini öldüren Seher: Sinirlerime hakim olamadım (2)

'İyi ki senin kızınım'

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SEHER TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST

Karaman'da eski sevgilisi Ömer Köfün'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Oğuzhan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-08-18 20:09:08



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