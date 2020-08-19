Dövülüp, baraj kenarına atıldı, hastanede öldü



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövüldükten sonra baraj kenarına atılan Ali Beke Alan (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.15 sıralarında merkeze bağlı Dereköyü yakınlarında bulunan Fisandun Barajı kenarında meydana geldi. Baraj gölünün yanından geçen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Beke Altun, yapılan tüm müdahalele rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ise Ali Beke Alan'ın bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-08-19 11:52:07



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