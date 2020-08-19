Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

'İyi ki senin kızınım'

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Karaman’da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, KaramanBucakışla köy yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (50) yönetimindeki 70 DP 253 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan şarampole inerek beton elektrik direğine çarptı. Vatandaşların kazayı 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri kaza yerinde tedbir alırken, yaralı sürücü itfaiye tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından otomobil olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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