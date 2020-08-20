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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza yaptığı otomobilini olay yerinde bırakıp gitti

İHA

Karaman'da bir sürücü kaza yaptıktan sonra otomobilini olay yerinde bırakarak gitti.

Kaza yaptığı otomobilini olay yerinde bırakıp gitti

Karaman’da bir sürücü kaza yaptıktan sonra otomobilini olay yerinde bırakarak gitti.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 ES 014 plakalı Renault marka otomobil, önünde seyretmekte olan 42 JC 883 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca arkadan çarpıp kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkarak ağaçları kıran otomobil devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve yanındaki kişi, aracı kaza yerinde bırakarak olay yerinden hızla ayrıldı. Kazada takla atan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından aracı çekiciyle olay yerinden kaldırttı. Hafif ticari aracın arka kısmında ise küçük çaplı hasar oluştu. Kırılan ağaçlar da yol kenarına alındı.
Polis, kaza yerinden ayrılarak giden sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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