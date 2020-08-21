Karaman’ı BAL Liginde Sudurağı Gençlerbirliğispor temsil edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’ı BAL Liginde Sudurağı Gençlerbirliğispor temsil edecek

İHA

Karaman'ı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek takım kura ile belirlendi.

Karaman’ı BAL Liginde Sudurağı Gençlerbirliğispor temsil edecek

Karaman’ı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek takım kura ile belirlendi.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen kura çekimine Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Türkiye Futbol Federasyonu Karaman İl Temsilcisi Ferhat Koç ile Karaman ASKF Başkan Vekili Gökşen Sade ve kulüp yöneticileri katıldı. Kura öncesi konuşan Karaman Valisi Işık, "Bölgesel Amatör Lig'de ilimizi temsil edecek takımı belirlemek için kura çekimi yapacağız. Üç takım arasında kura çekimi yapılacak. Hangi takım çıkarsa çıksın Karaman'ı en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Karaman Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak takımımıza her türlü desteği vereceğiz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Karaman 1. Amatör Küme B gurubunda puanları aynı olan Kılbasan Karadağspor ile Kazımkarabekir Belediyespor arasında kura çekimi yapıldı. Bu kura sonucunda Kazımkarabekir Belediyespor çıktı. Ardından Karaman 1. Amatör Küme A grubunun birincisi Sudurağı Gençlerbirliğispor ile Kazımkarabekir Belediyespor arasında kura çekimi yapıldı. Kura çekimi ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) 20202021 sezonunda Karaman'ı, Sudurağı Gençlerbirliğispor temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Karaman'da bir köy karantinaya alındı
KMÜ'de yeni eğitim-öğretim dönemi 5 Ekim’de başlayacak
YEREL HABERLER KMÜ'de yeni eğitim-öğretim dönemi 5 Ekim’de ...
Karaman’da iki komşu arasında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da iki komşu arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Karaman’da iki bina arasındaki boşlukta pompalı tüfek bulundu
YEREL HABERLER Karaman’da iki bina arasındaki boşlukta pompalı tüfek ...
Karaman'da komşuların silahlı kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da komşuların silahlı kavgası: 1 yaralı
Kaza yaptığı otomobilini olay yerinde bırakıp gitti
YEREL HABERLER Kaza yaptığı otomobilini olay yerinde bırakıp gitti
Rektör Akgül, BESYO özel yetenek sınavını izledi
YEREL HABERLER Rektör Akgül, BESYO özel yetenek sınavını izledi
Karaman'da düğünler ile 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
YEREL HABERLER Karaman'da düğünler ile 65 yaş üstü vatandaşlara ...
Ahır yangınında 19 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Ahır yangınında 19 küçükbaş hayvan telef oldu
Karaman’da uyuşturucudan 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Karaman’da uyuşturucudan 3 kişi adliyeye sevk edildi
Yol kenarında yaralı bulunan şahıs hastanede öldü
YEREL HABERLER Yol kenarında yaralı bulunan şahıs hastanede öldü
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Dövülüp, baraj kenarına atıldı, hastanede öldü
YEREL HABERLER Dövülüp, baraj kenarına atıldı, hastanede öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X