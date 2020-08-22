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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’ye spor bilimleri fakültesi

İHA

KMÜ’ye spor bilimleri fakültesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun ek 30’uncu maddesi gereğince karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye’deki çeşitli üniversitelere bağlı olarak beş yeni fakülte ve enstitü kurulurken Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu da kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.
Fakülte kurulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, 21 Ağustos 2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece KMÜ’deki fakülte sayısı 10’dan 11’e yükselmiş oldu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Spor Bilimleri Fakültesine dönüşmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Akademik alandaki yeterliliklerimizi her geçen gün artırarak ve akademik altyapımızı güçlendirerek üniversitemizin gelişimine hız vermeye devam ediyoruz. Yüksekokulumuzun fakülteye dönüşmesiyle de spor bilimleri alanında yüksek öğretim camiasına daha geniş bir çerçeveden hizmet vermeye başlayacağız. Yeni fakültemizin başta KMÜ ailesi olmak üzere ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, bu sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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